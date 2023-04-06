

بيروت - أحمد منصور



اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي «أن هناك محاولة موضوعية وواقعية من قبل الفرنسيين، للخروج من المأزق اللبناني، في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي على قاعدة التكتكة».



وقال الفرزلي في تصريح لـ «الأنباء»: «ان ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية بات واقعا وتمثيلا جديا كمشروع لإيجاد الحلول للمهام الأساسية الموجودة في البلاد، والتي تبدأ بمسألة الاستراتيجية الدفاعية، مرورا بموضوع تسوية العلاقات مع سورية وعودة النازحين، وترسيم الحدود، إلى إعادة إنتاج العلاقات مع دول الخليج، وتنفيذ اتفاق الطائف وإسقاط مخططات الشرذمة، وانتهاء بالحفاظ على عروبة لبنان»، مؤكدا «أن هذه هي المسائل السيادية التي يعتبر رئيس الجمهورية هو المسؤول عنها ضمن صلاحياته، وأي تفكير آخر حول رؤى اقتصادية وفلسفات من هذا النوع ليست من صلاحياته».

وردا على سؤال حول موقف القوى المسيحية المؤثرة بالاستحقاق الرئاسي وبالوضع اللبناني، قال الفرزلي: «فلتأخذ وقتها، لكن يبقى السؤال الاستراتيجي الكبير، هل النتائج المترتبة على أخذ الوقت ستخدم الدستور، إذا كانت هناك أوهام بأنها ستؤدي إلى سقوط الدستور، وإنشاء نظام جديد على أنقاضه، فهذا سيقود الى المزيد من تدفيع المسيحيين خسائر جديدة، كما تعودنا منذ عام 1958 حتى اليوم، فكل الأحداث التي تقع في لبنان نتيجة لعدم قراءة الوضع بطريقة جيدة، واستئثارا لموازين القوى القائمة.

وحول القمة العربية التي ستعقد في 18 مايو بالمملكة العربية السعودية وتأثيرها على الوضع اللبناني، دعا الفرزلي إلى تأكيد التعاطي بواقعية مع الحال اللبناني.

وأكد الفرزلي انه متفائل، لكنه أشار إلى أن هناك مخاضا صعبا سيمر به لبنان، لافتا الى ضرورة الاتفاق مسبقا على شخص رئيس الحكومة، مؤكدا انه يجب ان يكون ممثلا يعكس وجدان المكون الذي ينتمي إليه، فأقله تشعر الطائفة السنية الكريمة، والتي هي عضو أساسي في تأسيس لبنان وكيانه منذ عام 1943، بأنها ممثلة تمثيلا صحيحا.

وأعرب الفرزلي عن أمله في عودة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية إلى سابق عهدها، من وحي الاتفاق السعودي - الإيراني.