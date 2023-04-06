عاشور: لا محاصصة في تشكيل الاتحادات.. وتعديلات الأنظمة الأساسية عقب الانتخابات



مبارك الخالدي



اتفق رؤساء الأندية الرياضية في اجتماعهم الذي عقد أمس الأول بالنادي العربي على تشكيل لجنة سداسية لبحث سير المرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2023-2027، وهو الاجتماع الثالث ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة للأندية للتوصل إلى صيغ توافقية تحظى بموافقة الجميع قبل الإعلان عن مواعيد الانتخابات.



ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال أسبوع للنظر في الأسماء المطروحة وسيرها الذاتية تمهيدا لاعتمادها.



وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور، رئيس نادي الشباب د.مناحي العازمي، رئيس نادي برقان عبدالكريم الشحومي، أمين سر نادي الساحل عبدالرحمن العنزي، أمين سر نادي الصليبخات ناصر منسي وأمين سر نادي برقان نواف العدواني.



وفي جانب آخر، ونظرا لضيق الوقت لتعديل الأنظمة الأساسية لكل اتحاد، فقد قررت الأندية التوافق وبجميع الآراء حول اعتماد عنصر الخبرة من 4 أو 8 سنوات مع وجود الدورات التدريبية وعنصر الاختصاص وذلك لتفادي الشروط الموضوعة سابقا في الأنظمة الأساسية وذلك ضمانا لاختيار أهل الاختصاص في كل لعبة تمهيدا لانطلاق مرحلة جديدة لتطوير الرياضة الكويتية.



مواعيد الانتخابات



هذا، ومنحت الأندية باتفاقها الاتحادات تحديد مواعيد انتخاباتها الجديدة في موعد أقصاه 31 مايو المقبل.



وفي هذا الصدد، قال رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور إن الاجتماع كان مثمرا للغاية وبحضور جميع الأندية، مؤكدا انه لن تكون هناك محاصصة أو مجاملة في اختيار المناصب التنفيذية لكل اتحاد.



وأضاف انه تم التنسيق بين الأندية على اعتماد الشروط الواجب توافرها في المرشح لخوض انتخابات الاتحادات من خلال اللجنة السداسية وهي لجنة تنسيقية، ومن أبرزها السيرة الذاتية للمرشح والتي من شأنها خدمة اللعبة.



وبين قائلا: «الاتحادات في الفترة السابقة لم تحقق المطلوب منها أو الطموحات التي يصبو إليها الشارع الرياضي، نظرا لأن الفترة الماضية لم تكن مستقرة بعكس المرحلة الحالية التي تشهد استقرارا وبالتالي لا يوجد أعذار للأندية في اختيار الكفاءات».

وأضاف عاشور أن وظيفة اللجنة السداسية التنسيق لتحديد مواعيد الجمعيات العمومية واستقبال طلبات الترشح لكل اتحاد والإشراف على تطابق الشروط والمعايير على المرشحين وكذلك التنسيق مع الاتحادات لوضع ضوابط مالية، فضلا عن التنسيق حول تعيين مجالس إدارات الاتحادات بعد الانتهاء من الانتخابات وطلب خطة العمل تمهيدا للمحاسبة، لافتا إلى أن تعديل الأنظمة الأساسية سيكون بعد الانتخابات لمواكبة المعايير الجديدة للترشح للاتحادات.