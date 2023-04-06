

يعقوب العوضي



توج فريق اليد بنادي القرين بلقب الدوري العام للسيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على سيدات سلوى الصباح 28-16، وبذلك أنهين المشوار برصيد 23 نقطة، فيما اختتمت سيدات سلوى مشوارهن برصيد 11 نقطة في وصافة الترتيب العام، وجاءت فتيات العيون في المركز الثالث دون نقاط. وبذلك حافظت سيدات القرين على اللقب للعام الثالث على التوالي.



وعقب المباراة النهائية، قام رئيس اتحاد اليد ناصر صالح بومرزوق ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله وأمين السر قايد العدواني وعضو مجلس الإدارة عبدالله الذياب ورئيس اللجنة النسائية د.الجازي المونس بمراسم التتويج وتسليم كأس البطولة للقرين والفرق المتوجة.



إلى ذلك، توج الكويت بلقب كأس اتحاد كرة اليد لفئة تحت 17 سنة بعد فوزه في النهائي على القرين 33-30، فيما احتل كاظمة المركز الثالث بفوزه على العربي 20-18.



وعقب اللقاء، قام نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري ورئيس نادي القرين عبدالكريم الشحومي وأمين السر قايد العدواني بتقليد الميداليات للفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة.



من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد لفئة العمومي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بإقامة مباراتين، إذ يلتقي كاظمة مع التضامن في الـ 9 مساء، فيما يتواجه الكويت مع الجهراء في 11 مساء.