

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



ستكون الجماهير القطرية على موعد مع سهرة رمضانية جميلة عندما يلتقي السد والدحيل في 10 مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في نهائي النسخة الثامنة من البطولة التي انطلقت موسم 1994-1995 تحت مسمى كأس ولي عهد قطر قبل أن تشهد مسماها الحالي كأس قطر منذ موسم 2013-2014.



وقد تأهل الفريقان إلى المباراة النهائية، بعد فوز السد على العربي والدحيل على الوكرة في نصف النهائي البطولة التي تشارك فيها الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في النسخة السابقة من الدوري القطري، اذ انه وحسب لائحة البطولة يلتقي بطل الدوري مع صاحب المركز الرابع في نصف النهائي الأول، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثاني والثالث في نصف النهائي الثاني.



ويبحث الدحيل عن كسر هيمنة السد حامل لقب النسختين السابقتين، ومعادلة سجل الألقاب مع الزعيم السداوي بالظفر بالكأس الثالثة، فيما يأمل السد الانفراد بسجل الأبطال بالتتويج باللقب الرابع والثالث على التوالي.