

تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر «لإهانات عنصرية» من جماهير يوفنتوس، خلال تعادل الفريقين 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمس الأول، وذلك حسب ما كشف الوكيل الناطق باسمه.



وقال مايكل يورمارك رئيس وكالة الإدارة الرياضية المسؤولة عن مصالح لوكاكو: «التصريحات العنصرية تجاه روميلو لوكاكو من جماهير يوفنتوس أكثر من بغيضة، ولا يمكن قبولها».



وأضاف في رسالة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي «قبل، وخلال وبعد تنفيذ ركلة الجزاء، وقع ضحية هتافات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز.

احتفل بطريقته الاعتيادية بعد التسجيل». وتابع «يستحق روميلو اعتذارا من يوفنتوس، ويتعين على السلطات الإيطالية الاستفادة من هذه الفرصة لمحاربة العنصرية، بدلا من معاقبة الضحية».



وكان يوفنتوس في طريقه الى حسم المباراة بهدف لمدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83، لكن إنتر حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اثر لمسة يد على المدافع البرازيلي جيلسون بريمر، انبرى لها لوكاكو الذي دخل بديلا للمهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 69 بنجاح مدركا التعادل (90+5).

وتوترت الأجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو البطاقة الصفراء الثانية (الأولى في الدقيقة 80) بسبب استفزازه جماهير يوفنتوس عقب تسجيله التعادل فطرد (90+5). وطرد أيضا كوادرادو وحارس مرمى إنتر ميلان السلوفيني سمير هاندانوفيتش بسبب سلوك غير رياضي (90+8) عقب نهاية اللقاء.



ويلتقي الفريقان إيابا في 26 أبريل على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو.