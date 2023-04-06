

هادي العنزي



تختتم مساء اليوم النسخة الخامسة لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية على ملعب أحمد الشحومي في منطقة سلوى، على أن تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما سيفتتح اليوم الختامي للدورة بمباراة استعراضية تجمع عددا من نجوم الخليج السابقين ونجوم منتخبنا الوطني لكرة القدم السابقين.



وأول من أمس، شهد ملعب أحمد الشحومي في منطقة سلوى أمسية كروية رمضانية بامتياز، تميز فيها جميع المشاركين، وتمكن فريق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الفوز على نظيره فريق النائب د.عبدالله الطريجي 5-2 في المباراة الاستعراضية التي جمعت الفريقين ضمن فعاليات دورة «الشحومي».



حضر المباراة عدد من القيادات الرياضية، من بينهم رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد فاطمة حيات، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة السابق حمود فليطح، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة السابق د.صقر الملا، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت.



وقد ضم فريق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كلا من: أحمد الشحومي، النجم العالمي ريفالدو، وليد علي، فهد عوض، حسين حاكم، علي مقصيد، والحارس مصعب الكندري، فيما ضم فريق د.عبدالله الطريجي كلا من: جمال مبارك، محمد جراغ، النائب مبارك الخجمة، فهد الأنصاري، النجم العالمي ريكاردو كاكا، حسين الموسوي، فهد الدعيج، والحارس نواف الخالدي، وقد أدار المباراة الحكم الدولي سعد الفضلي.



وقد جاءت المباراة الاستعراضية عامرة باللمحات الفنية، والإثارة، والعديد من الأهداف، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، فيما شهد الشوط الثاني إثارة وندية وتسجيل خمسة أهداف، وكان لفريق مرزوق الغانم الحصة الأكبر منها، بعدما سجل فريقه 4 أهداف ليخرج فائزاً بالمباراة الاستعراضية.



الغانم: متعة كروية



من جانبه، شكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أخاه نائب نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي على الاستضافة، و«الجَمعة المباركة» لعدد غير قليل من الرياضيين، وقال: «المباراة جاءت ممتعة، واستضافة نجمي منتخب البرازيل السابقين كاكا وريفالدو لإمتاع الجماهير المحبة للدورات الرمضانية، ونأمل أن تكون المباراة قد أمتعت الجماهير».



الشحومي: الختام بنجوم الخليج



من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي أن من أهداف الرياضية تكوين الصداقات بين مختلف الناس، بالإضافة إلى الالتقاء الدوري والتعارف، مضيفا: «دورة الشحومي تقدم كل عام فكرة جديدة عن النسخة التي سبقتها، وقد عملنا على إقامة 3 مباريات استعراضية في النسخة الحالية، حيث تختتم الدورة بلقاء يجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، في قمة كروية استعراضية نأمل أن تكون ممتعة».



الطريجي: «بيض الله وجهك»



إلى ذلك، تقدم النائب د.عبدالله الطريجي بالشكر الجزيل إلى نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على دعوته للمشاركة في المباراة الاستعراضية، وقال: «لقد شهدنا أمسية رياضية جميلة، بمشاركة لاعبين دوليين كانوا اضافة مهمة للدورة، ونقول لأخينا (بو خليفة) «بيض الله وجهك» على هذا التجمع الطيب، ونشكر الجمهور الكريم على حضوره وتشجيعه، ونتمنى أن يسود الاستقرار».



الخجمة: الدورة تتطور باستمرار



بدوره أكد النائب مبارك الخجمة أن دورة الشحومي الرمضانية تواصل النجاح عاما بعد آخر، وتطورها مستمر، مضيفا: نأمل لهم كل التقدم والتفوق، وقد شاركنا في المباراة الاستعراضية الممتعة، والتي جادت بالكثير وأمتعت الجماهير الغفيرة الحاضرة.



الملا: تنظيم رائع



كمـــا أشـــاد نــائـــب مدير عام الهيئة العامة للرياضة السابق د.صقر الملا بالأجواء التي شهدتها المباراة الاستعراضية في دورة الشحومي، ومشاركة النجمين كاكا وريفالدو، وقال: «سعيد جدا بهذا التواصل الجميل بين عدد غفير من الرياضيين، ومشاهدة مباراة ممتعة شهدت الإثارة والفن في العديد من فتراتها، وأبارك للفريق الفائز بقيادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وشكرا لنائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على الدعوة الكريمة وسعيد بحسن التنظيم والأجواء الأخوية والمباراة الاستعراضية الممتعة».



إشادات بدورة الشحومي



من جانبه، أشاد اللاعب الدولي السابق محمد جراغ بالأجواء الجميلة التي شهدتها دورة أحمد الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم، وقال: «شيء جميل أن ترى نجوما كبارا مثل كاكا وريفالدو في دورة الشحومي»، و«إن شاء الله عادة ما تنقطع»، وفي المجمل دورة الشحومي الرمضانية تتألق في شهر رمضان المبارك وبارك الله في جهود اللجنة المنظمة الحريصة على تقديم دورة متميزة في كافة تفاصيلها.



كما أبدى الدولي السابق وليد سعادته بالمشاركة في دورة الشحومي الرمضانية الخامسة، وقال: «الكويت معروفة بالدورات الرمضانية منذ عقود طويلة، ودورة الشحومي في نسختها الخامسة تعد امتدادا طبيعيا لهذا الإرث الرياضي الجميل، وقد سجلت دورة الشحومي نجاحا كبيرا ونشكر القائمين عليها على التنظيم المتقن».



كما شكر اللاعب الدولي السابق فهد عوض نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على هذه المبادرة الكريمة والأجواء الرائعة التي هيأتها اللجنة المنظمة للدورة، حيث جاءت المباراة الاستعراضية جميلة وممتعة، وقال: «اعتدنا على مثل هذا التألق من دورة الشحومي، ونأمل لهم كل التقدم والازدهار في الأعوام المقبلة».