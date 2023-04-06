تأهل فريق كلية الكويت التقنية وفريق الجامعة الأسترالية إلى نهائي دوري كرة الصالات للرجال ضمن منافسات دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي في 7 ألعاب، إذ نجح فريق كلية الكويت للتقنية في تخطي الجامعة الأمريكية في الكويت في الدور قبل النهائي 3-1، بينما تأهل فريق الجامعة الأسترالية على حساب جامعة الخليج بعد الفوز 3-2 وذلك خلال المنافسات التي استضافتها صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالشويخ بمشاركة 13 فريقا.



هذا، وأكد رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم ـ عضو اللجنة العليا للدورة وليد نصار أن الدوري شهد منافسة قوية منذ البداية حتى الدور قبل النهائي لرغبة جميع الفرق في التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على لقب النسخة الثانية، مضيفا: مباريات دور الثمانية شهدت مفاجآت كبيرة بخروج فريق التطبيقي حامل اللقب، وأيضا جامعة الكويت التي خرجت من المنافسات على يد كلية الكويت التقنية، وهذا يدل على ارتفاع المنافسة والرغبة لدى جميع الفرق في الفوز، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لكرة القدم للتعليم العالي وضعت عددا من المقترحات سيتم مناقشتها عقب انتهاء الدورة من اجل العمل على تطوير شكل الدوري من خلال زيادة أعداد الفرق بجانب منح مميزات اكثر لجذب اكبر عدد من اللاعبين والكليات والجامعات للمشاركة وانجاحها.