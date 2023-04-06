الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن فتح باب الترشيح رسميا لانتخابات اللجنة التنفيذية والتي ستجرى على هامش الجمعية العمومية العادية 2023 وستعقد في الأول من شهر يونيو المقبل والتي ستشهد إجراء الانتخابات.



وقد أصدر الاتحاد القطري بيانا نشره على حسابه الرسمي في «تويتر»، ذكر فيه أن المجلس الجديد سيدير شؤون اللعبة على مدار السنوات الأربع المقبلة.



وأضاف البيان «ستستقبل اللجنة الانتخابية التي يترأسها عبدالله حامد طلبات الترشيح على منصب رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية «رئيس+ 4 أعضاء»، حيث تم تعديل تشكيل اللجنة التنفيذية للاتحاد ليتم تقليص أعضائها إلى خمسة أعضاء فقط للفترة من 2023 إلى 2027، على أن يتم غلق باب الترشيح في السابع عشر من أبريل الجاري».



وواصل البيان «لقد أشار رئيس لجنة الانتخابات إلى أنه سيتم إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وهم 18 عضوا» (17 ناديا+ مؤسسة دوري نجوم قطر) «بموعد الانتخابات وفتح باب الترشيح وجدول أعمال الجمعية العمومية ويتم إرسال ثلاثة نماذج للأندية الأول خاص باستمارة الترشيح لمنصب رئيس الاتحاد والثاني خاص باستمارة الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية والثالث خاص بأسماء الاثنين اللذين يفوضهما النادي لحضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات».



إلى ذلك، أعلن نادي شنغهاي الصيني تعاقده الرسمي مع المحترف البرتغالي السابق لنادي أم صلال القطري جواو تيكسيرا لمدة موسمين مقابل 6 ملايين يورو، وذلك بعد أن فسخ النادي القطري تعاقده مع المحترف البرتغالي بالتراضي خلال الفترة الماضية.