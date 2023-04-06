مريم بندق



اعتمد نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون المالية والإدارية د.مشعل المنصوري مكافأة الأعمال الممتازة لـ 741 موظفا للعام 2022.



وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المكافأة المستحقة ستودع في الحسابات الشخصية للموظفين مع رواتب شهر أبريل الجاري التي ستصرف قبل عطلة عيد الفطر السعيد.

"الممتازة" في حسابات 741 موظفاً بـ "التطبيقي" قبل العيد

اعتمد نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون المالية والإدارية د. مشعل المنصوري مكافأة الأعمال الممتازة ل 741 موظفا للعام 2022 .

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، إن المكافأة المستحقة ستودع في الحسابات الشخصية للموظفين مع رواتب شهر أبريل الجاري، والتي ستصرف قبل عطلة عيد الفطر السعيد.