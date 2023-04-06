

تمكن مسلسل «منزل 12»، من تحقيق نجاح باهر على المحطات الخليجية وحقق نسبة مشاهدة عالية وصلت الى أكثر من 40 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتيك توك، وذلك حسب البيان الصحافي الصادر من الشركة.



المسلسل من إنتاج شركة أبيز برودكشنز للشيخة أبرار خالد جابر العلي الصباح التي أسستها 2019 بهدف رفع مستوى الدراما السينمائية والتلفزيونية في الكويت والمنطقة. هذا، ويتم عرض مسلسل «منزل 12» على عدد كبير من المحطات العربية والخليجية في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين ومنصة «شاهد نت».



المسلسل من تأليف محمد خالد النشمي وإخراج مناف عبدال وبطولة الفنان القدير سعد الفرج وبثينة الرئيسي ونور وآخرين.



وتعليقا على المسلسل قالت رئيسة مجلس إدارة شركة أبيز برودكشنز الشيخة أبرار الصباح: «عرض علينا العديد من الأعمال لشهر رمضان لكن قصة «منزل 12» لفتتني كثيرا من اللحظة الأولى التي قرأت فيها السيناريو. فقصة هذا المسلسل مميزة وتدور حول امرأة يتعرض زوجها لخسارات مالية فادحة عام 1980، لتبدأ حياتهم بالتغير وتتأثر العائلة بشكل كبير بهذا الحدث من جميع النواحي، كما تنقل أحداث المسلسل المشاهد إلى مواقف واقعية تلامس واقعنا الحالي وحياتنا اليومية».



وأضافت: «الخسائر المادية الفادحة التي أصابت العديد من العائلات الكويتية ورجال الأعمال تركت أثرا كبيرا على صحتهم العاطفية والاجتماعية والعقلية. وبالتالي مسلسل «منزل 12» يحاكي هذا الواقع ويتطرق للعديد من المواضيع المهمة التي تعاني منها الأسر العربية والكويتية نتيجة هذه الخسائر كاتخاذ القرارات المتهورة والخيانة والتغيرات في ديناميكية الأسرة والتسامح وغيرها».



وختمت الشيخة أبرار بالقول: «أنا فخورة جدا بالنجاح الكبير الذي يحصده مسلسل «منزل 12» في منطقة الخليج العربي والمشاهدات التي يحققها. وأنا ممتنة لفريق العمل الذي عمل بتفان وكان السبب الرئيسي وراء هذا التميز».