

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن نسبة إنجاز الأعمال في مشروع مصفاة الدقم العُمانية بلغت 97.5%، علما ان المشروع قد تم تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء.



وأضافت أن العمليات التجريبية لوحدة تقطير الخام قد بدأ تشغيلها في المصفاة.



يذكر ان شركة مصفاة الدقم وصناعات الكيماويات البترولية عبارة عن مشروع مشترك بين شركة الطاقة القابضة العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI) التي تضطلع بالنشاطات والأعمال الخارجية لمؤسسة البترول الكويتية وتشرف الشركة على تشغيل المشروع الذي بلغت تكلفته 7 مليارات دولار.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح في مارس الماضي، إنه من المتوقع أن تصل المنشأة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بحلول نهاية عام 2023.



وقال ان الكويت التزمت بتوريد نحو 65% من احتياجات مصفاة الدقم من النفط الخام، ومن المتوقع أن تصل طاقة المشروع التكريرية 230 ألف برميل يوميا من الخام لإنتاج الديزل والنافتا ووقود الطائرات وغاز البترول المسال.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة والتكرير والبتروكيماويات في شركة الطاقة القابضة العمانية ورئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير المشروع هلال بن علي الخروصي إن التشغيل التجريبي لوحدة تقطير النفط الخام يمثل خطوة رئيسية إلى الأمام في عملية التشغيل الشاملة لمصفاة الدقم، مضيفا إن وحدات الدعم الأخرى خضعت أيضا لعمليات تجريبية.