

القاهرة - ناهد إمام



قرر بنك القاهرة إصدار شهادة ادخار البريمو جولد ذات العائد المتدرج لمدة ثلاث سنوات، بعائد يبدأ من ‎%22 في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة ويتم صرف العائد بصورة شهرية.



كما قام البنك برفع العائد الشهري الثابت على شهادة البريمو جولد ليصبح 19%.



وتبدأ فئات الشهادات من 10000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.



ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك القاهرة.