قال محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، إنه سيتم توزيع التجمعات التنموية بوسط سيناء على المستحقين خلال احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء وعيدها القومي في 25 أبريل الجاري، مشيرا إلى إنشاء 17 تجمعا تنمويا في سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيه لخدمة 550 أسرة، منها 10 تجمعات في وسط سيناء، و7 تجمعات في جنوبها، حيث تحصل كل أسرة على منزل و5 أفدنة للزراعة.



وأكد المحافظ - امس - أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت إشراف رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، لافتا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها ويجرى تنفيذها تكلفت مليارات الجنيهات، حيث اهتمت الدولة بإنشاء مشروعات البنية التحتية وربط شمال سيناء بمحافظات القناة.



وأوضح أن التجمعات التنموية نواة لأهالي سيناء، حيث يجري اختيار أماكن أخرى لإقامة عدد آخر من التجمعات في كل من العريش والشيخ زويد ورفح، ويعد كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراضي زراعية مجهزة، منزلا، ديوانا، مسجدا، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مجمع محلات، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.



وأشار المحافظ إلى أن التجمعات التنموية تستهدف توطين 3.5 ملايين نسمة، مؤكدا أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها، إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية والأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية في سيناء.