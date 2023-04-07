بشرى شعبان



أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون، عن اجتماع عقده مع وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري، وذلك لمناقشة أثر قرار إيقاف بدل النوبة لمجموعة من الموظفين والموظفات والذين يعملون بعدة إدارات بالوزارة.



وأكد الدوسري حرص النقابة على حقوق الموظفين، مضيفا أن وقف البدل أتى بناء على ملاحظات الجهات الرقابية لمزيد من الدراسة بما يتوافق مع قرارات ديوان الخدمة المدنية.



أشار إلى أن الوزارة تسعى لتعويض الموظفين الذين يعملون بعد الدوام الرسمي، مضيفا أن وكيل الوزارة وعد بأن تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومتابعة الموضوع بصرف أعمال إضافية طوال السنة عوضا عن بدل النوبة الذي تم وقفه. وأكد أن مجلس الإدارة سيتابع كذلك الكتاب المرسل لاستعجاله من ديوان الخدمة المدنية.