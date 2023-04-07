نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء ضمن حملة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية ومشاركة مباحث شؤون الاقامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة حملة واسعة لرصد المخالفات بالمدن الصناعية.



وقال نائب رئيس الضبطية القضائية أحمد الشمري ان الحملة تركزت في صناعية الأحمدي وفي منطقة الشويخ الصناعية حيث حاصر الفريق شارع الزينة وتم قطع التيار عن عشرات من الورش المخالفة.



ولفت الشمري الى ان الحملة اسفرت عن تسجيل 4 محاضر ضبط واثبات حالة ترتب عليها قطع التيار الكهربائي عن هذه القسائم بسبب مخالفات تنوعت بين العبث بالعدادات وصندوق الكهرباء والمصهرات والتوصيلات غير القانونية. ولفت الشمري الى ان حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت 7 محاضر مخالفة واثبات حالة قام الفريق بتنفيذها في محافظات الأحمدي والفروانية والعاصمة، داعيا الجميع الى التعاون وازالة المخالفات عن شبكتي الكهرباء والمياه.



ونبه الشمري إلى ان الحملات ستزداد وتيرتها خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موسم الذروة، لافتا الى انه لن يكون هناك اي تهاون مع اي تعد على الشبكة سواء المائية أو الكهربائية.