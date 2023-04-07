بشرى شعبان



أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة م.مي البغلي عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني تهدف إلى تكويت الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية تضمنت تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل والهيكل التنظيمي وآليات التعيين وتحديد الرواتب.



وأكدت البغلي في تصريح صحافي أن القرارات حددت الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف والتي تؤدي إلى خلق فرص وظيفية عديدة للمواطنين ومنهم المتقاعدون.



وأضافت أن التعديلات تضمنت هيكلا وظيفيا لكل جمعية وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل من المناصب الشاغرة بالوظائف الإشرافية ورواتبهم الأساسية، مبينة أنه تم تحديد 2000 دينار للمدير العام و1500 لنوابه و1000 لرؤساء الأقسام إضافة إلى دعم العمالة.



وأشارت إلى أن القرار نص على تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية ضمانا للحيادية وتعيين الكفاءات مع فتح الباب أمام عدة وظائف مستحدثة كمدقق داخلي ومستشار سعيا لجذب الكفاءات الوطنية عبر سلم رواتب مجز وقواعد اختيار عادلة وأمان وظيفي.



وأفادت البغلي بأن القرارات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن «الشؤون» والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات على أن ترفع تقريرا دوريا بنتائج أعمالها يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف.



وأكدت أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت داخل الجمعيات تطبيقا لتكليف مجلس الوزراء وقرارات لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، مؤكدة أن «الشؤون» تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها وتتخذ كل السبل التي تدعم إحلال العنصر الوطني في مختلف القطاعات.