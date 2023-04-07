بداح العنزي



دشنت لجنة محافظة الأحمدي أول اجتماعات اللجان في مبنى المجلس البلدي الجديد تمهيدا للانتقال الكامل إليه وعقد الجلسات فيه.



وأوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفيات النفطية شمال مصفاة الزور مع إضافة تقديم شاملة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.



وقال العازمي إنه تم إبقاء طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة فهد الأحمد على جدول الأعمال لدعوة الهيئة للطرق لتقديم التصاميم المتعلقة بتحديد مسارات السيول.



وأوضح أن اللجنة رفضت طلب وزارة الأوقاف توسعة سكن إمام ومؤذن بجوار مسجد أبو نائلة بمنطقة الظهر قطعة 4.



وبين أنه تم إبقاء طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض وعدد (2) قنوات مائية لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الوفرة على جدول الأعمال لتقديم التصاميم لتحديد مسارات السيول.



وأضاف العازمي أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 6 وذلك لدعوة وزارة الكهرباء.



وقال إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للطرق تخصيص موقع حوض لتجميع مياه الأمطار B مع القناة المائية CH1 ووصلة الربط في منطقة الشعيبة.