جريا على عادتهم السنوية خلال شهر رمضان المبارك يحرص د.عبداللطيف السنان وأبناؤه على اقامة غبقتهم الرمضانية كعادة كويتية اصيلة يجتمع فيها شتى اطياف المجتمع الكويتي، وذلك في منزله الكائن في منطقه قرطبة تأكيدا لما تمثله هذه التجمعات من تجسيد للقيم الاسلامية النبيلة في تبادل الزيارات وملتقى الافكار وتبادل وجهات النظر.



فالغبقة الرمضانية عادة كويتية متجذرة في ثقافة المجتمع الكويتي تضم شخصيات اجتماعية وديبلوماسيين وصحافيين ونوابا ومواطنين وغيرهم.



وقد رحب د.السنان بجميع الحضور متمنيا أن يعيد الله تعالى هذا الشهر الفضيل على الكويت قيادة وحكومة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.