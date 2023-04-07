عاطف رمضان



أقام أبناء المرحوم حامد الياقوت غبقتهم الرمضانية مساء أمس الأول في ديوانهم بمنطقة الروضة، والتي حضرها جمع كبير من عائلة الياقوت، وكذلك عدد من الوزراء والنواب والبعثات الديبلوماسية ومن مختلف عوائل الكويت وغيرهم.



وتبادل الحضور مع أبناء المرحوم حامد الياقوت، وهم: د.يوسف الياقوت والمحامي بدر الياقوت والمحامي خليفة الياقوت ومحمد الياقوت، التهاني بالشهر الفضيل، داعين الله أن يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وعلى هامش الغبقة، قال شريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة حامد الياقوت في تصريح صحافي لـ«الأنباء» إن أهل الكويت جبلوا على الزيارات الاجتماعية خلال الغبقات الرمضانية، وذلك للم الشمل ورؤية الأقارب والأصدقاء، مشيرا الى أن الغبقات من العادات الأصيلة الموروثة عن الأجداد وأن كثيرا من الكويتيين يحافظون عليها لما لها من ذكريات جميلة.



وأضاف أن هذه المناسبة عزيزة عليهم وانهم يحرصون على إقامتها في شهر رمضان المبارك من كل عام، مهنئا الكويت قيادة وشعبا وكل من يعيش على أرضها الطيبة.



ولفت إلى أن هذا الشهر الفضيل له طابع خاص ويعكس جانبا من الثقافة الكويتية، معربا عن شكره لكل من حضر الغبقة من ضيوفهم من الشخصيات العامة ورجال الدولة والمواطنين والديبلوماسيين.