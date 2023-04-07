دعا مدير زكاة كيفان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالغفور بدر العبدالغفور أهل الخير إلى المشاركة في مشروع بناء المساجد والذي تنفذه زكاة كيفان في الكثير من الدول حول العالم.



وأوضح العبدالغفور أن قيمة بناء المساجد في جمهورية النيجر الصديقة تبدأ من 2825 دينارا بحيث يتسع لعدد 50 مصليا مع عمل كل التجهيزات من أماكن الوضوء والمأذنة والفرش ومكبرات الصوت، ونقيم بالمسجد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم ودروس للعلم وأنشطة تربوية ودعوية، فمساجدنا مراكز إشعاع دعوي وتربوي وإيماني.



وأكد العبدالغفور أن النجاة الخيرية قبل تنفيذ أي مشروع خيري تقوم بعمل دراسة ميدانية شاملة للمشروع للتأكد من حاجة المنطقة للمسجد، والاطلاع على الأوراق الرسمية التي تثبت نقل ملكية الأرض التي يقام عليها المسجد للأوقاف الإسلامية، ونقدم بدورنا للمتبرع تقريرا يضم كل مراحل البناء، وندعوه للمشاركة في افتتاح مسجده ليرى ويشاهد فرحة جموع المسلمين بهذا الصرح الإيماني المبارك.