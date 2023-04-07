أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات حمود الحمدان أن «الاتحاد يسعى لتطوير آلية عمله خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تقديم خدمات متميزة للشركات والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد، وصولا لتقديم خدمات راقية لكافة شرائح المواطنين في مجال تعليم قيادة السيارات».



جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد، والذي عقد برئاسته وحضور مجلس الإدارة الجديد في مقر الاتحاد بمنطقة المرقاب.



وثمن الحمدان «الجهود المخلصة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد في تطوير العمل في البلاد وخصوصا في قطاع المرور ومجال تعليم قيادة السيارات، تأكيدا لرؤى الانطلاق نحو عهد جديد للإصلاح وإعادة العمل إلى جادة الصواب». وقد بحث مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه، جهود وأطر تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، واعتمد مجموعة من الرؤى والتوصيات التي تدفع في هذا الاتجاه.