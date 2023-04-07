

القاهرة ـ ناهد إمام



دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وفي إطار الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم في ظل التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحة العالمية - الطلاب العائدين من أوكرانيا والراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم في مصر، ولم يتقدموا لامتحانات سابقة لتحديد المستوى، لسرعة التسجيل، لحصر أعداد العائدين مع إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة والأخيرة تمهيدا لإلحاقهم بالجامعات.



وحثت وزارة الهجرة، في بيان لها امس الاول، العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى من قبل، ضرورة التسجيل وإرسال الأوراق الخاصة بهم عبر استمارة التسجيل المرفقة، مع العلم أنه تم مد فترة التسجيل حتى 10 أبريل.



وذكر البيان أن البيانات المطلوبة تشمل: «الاسم رباعيا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية»، وذلك لحصر أعداد الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، وتعد هذه هي الفرصة الرابعة والأخيرة أمام الطلبة العائدين من أوكرانيا لبحث موقفهم النهائي، وذلك من خلال الرابط التالي:



‏https://forms.gle/AYrGivPHNmUF6gKA8