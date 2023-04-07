

تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، انطلقت أمس بطولة رماية السبورتنغ التي ينظمها نادي بيان الكويتي للرماية على ميادين نادي الصيد والفروسية في صبحان لمدة يومين بمشاركة 78 راميا.



وقال رئيس مجلس إدارة نادي بيان الكويتي للرماية الشيخ صباح علي جابر الأحمد، إن النادي اعتاد كل عام وفي شهر رمضان المبارك تنظيم بطولة لرماية السبورتنغ، وأعداد المشاركين في تزايد من عام لآخر، مشيدا بالمستويات الفنية للرماة المشاركين في بطولات النادي، والذي يتضح من خلال المنافسات التي لا تحسم إلا في الجولات الأخيرة.



وتابع: «تحرص اللجان العاملة في النادي على تجهيز كل الأمور قبل بدء المنافسات، وخلق أرضية مناسبة ليقدم الرماة أفضل ما لديهم»، مشيرا إلى أن النادي يعمل على النهوض باللعبة والوصول بها إلى أعلى المستويات.