

أعلنت هواوي عن حملة رائعة «استبدال بطارية هواوي» لمكافأة مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الكويت. تقدم هذه الحملة الخاصة للعملاء فرصة الحصول على بطارية بديلة أصلية مصممة خصيصا لطراز أجهزتهم المحددة بسعر منخفض يبدأ من 4 دنانير فقط. يمكن للمستهلكين الاستمتاع بفوائد البطارية الجديدة والأصلية التي تعد بأداء مثالي وطول عمر وضمان لمدة 90 يوما عليها.



وكجزء من حملة استبدال البطارية، يتمتع المستهلكون بفرصة الحصول على بطارية بديلة أصلية جديدة من هواوي لطراز أجهزتهم. مع وجود بطارية أصلية، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعمر بطارية أطول وأداء فائق مع ضمان الأمان وموثوقية أجهزتهم.



ويمكن للعملاء شراء خدمات استبدال البطارية عبر الإنترنت ثم زيارة أي مركز خدمة هواوي معتمد للاستبدال أو الذهاب إلى مركز الخدمة مباشرة لتلقي هذه الخدمة السريعة. وهذا يضمن أن يتم التعامل مع أجهزتهم بخبرة وعناية، وبأوقات انتظار قليلة، نظرا لأن جميع الهواتف المحمولة الحديثة تقريبا تستخدم تصميمات بطارية غير قابلة للفصل، وليس من السهل استبدالها، ينصح مستخدمو هواوي باستبدال بطاريات الهاتف فقط في مراكز خدمة هواوي المعتمدة للحصول على المساعدة من موظفي الصيانة المؤهلين الذين خضعوا لتدريب احترافي خصيصا لمنتجات هواوي.



وستأتي البطاريات الجديدة بضمان إضافي لمدة 90 يوما من تاريخ التجميع. لن تكون هناك أي رسوم إضافية بخلاف سعر استبدال البطارية يبدأ من 4 دنانير. يسري هذا العرض على مجموعة واسعة من هواتف هواوي الذكية والأجهزة اللوحية في الكويت.