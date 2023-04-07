

صعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 5 مراكز في التصنيف الشهر للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليصبح في المركز الـ 143 بعد أن كان في المركز الـ 148 في تصنيف شهر ديسمبر الماضي، كما وصل الأزرق إلى المركز 26 آسيويا، لكنه مازال يبحث عن المركز الـ 25 والذي سيجنبه التصفيات التمهيدية لنهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026. وكان منتخبنا قد تغلب على منتخبي الفلبين وطاجيكستان تواليا 2-0 و2-1 نهاية الشهر الماضي.



ويسعى الجهازان الإداري والفني إلى إقامة مباراتين خلال فترة التوقف في يونيو المقبل لرفع التصنيف قبل القرعة.