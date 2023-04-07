

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين العربي مع كاظمة ضمن إطار منافسات الجولة 4 من المربع الذهبي للكرة الطائرة، حيث يتطلع «الأخضر» لحصد أول نقطتين في المواجهة خاصة بعد الخسارة الأخيرة من الكويت أمس الأول 2-3 ضمن الجولة الثالثة، فيما يبحث «البرتقالي» عن تضميد جراحه أيضا عقب الخسارة من القادسية بثلاثية نظيفة. إلى ذلك، تقام في الـ 9.00 من مساء غدا السبت المباراة المرتقبة بين الكويت (10 نقاط ومتصدر الترتيب العام بفوز في 3 مباريات) مع القادسية (12 نقطة والثاني بالفوز في مباراتين)، إذ يتطلع «الأصفر» إلى تحقيق انتصار يعيد له صدارة الترتيب العام خاصة أن له نقطتين أفضلية وفي حال تساويه بعدد مرات الفوز مع الكويت فإن الصدارة ستكون لـ «الملكي»، وذلك حسب لوائح لجنة المسابقات، والتي تسير على اللوائح الجديدة للاتحاد الدولي حيث تحسم البطولات بعدد مرات الفوز وفي حال التساوي بها يتم احتساب النقاط وفي حال التعادل تحتسب الأشواط، وفي حال التعادل تحتسب نقاط الأشواط.



من جهة أخرى، رفع اتحاد الطائرة عقوبة الشطب عن لاعب القادسية سابقا وإحصائي الفريق الحالي عبد الله دشتي التي وقعت عليه إثر معضلة بينه وبين الحكم عادل الحربي قبل 5 مواسم. وفي السياق ذاته، أعلن مجلس إدارة اتحاد الطائرة، عن موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد، والتي توافق الأحد 14 مايو المقبل.