

تختتم مساء اليوم دورة سعد التميمي الرمضانية الأولى لـ «البادل» بإقامة المباراة النهائية لفئة الهواة، على أن تتبعها مباراة نهائية أخرى للمحترفين، على ملاعب «البادل أكاديمي» بجانب أبراج الكويت.



وشهدت مواجهات الأدوار التمهيدية لفئتي الهواة والمحترفين منافسات فنية عالية، قدم خلالها اللاعبون أفضل ما لديهم، والعديد من المهارات الخاصة برياضة «البادل»، وشهدت المرحلة الأولى لدورة سعد التميمي مشاركة 64 فريقا في فئة الهواة، فيما شارك 16 فريقا في فئة المحترفين، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول من فئة المحترفين على جائزة بقيمة 3 آلاف دينار، فيما ينال الثاني 1500 دينار، بينما يحصل بطل فئة الهواة على 1500 دينار، والوصيف على 1000 دينار.



وقد حرصت اللجنة المنظمة للدورة على إقامة أكثر من مباراة استعراضية خلال الأيام الثلاثة للمنافسات، اذ شارك في أولى المباريات المحترف الإسباني أريك كاراسكو، والمصنف الأول في بريطانيا كريستيان مورفي، والمدرب أحمد عاشور ومحمد ميرزا، فيما جمعت المباراة الثانية نجوم ناديي القادسية والعربي السابقين في كرة القدم، في «ديربي بادل» مميز، جمع حسين الموسوي وفهد الأنصاري وخالد محمد إبراهيم وأحمد الرياحي وسعود الأنصاري وعبدالرحمن الكوت.



من جانبه، أشاد الدولي ولاعب النادي العربي والسالمية السابق حسين الموسوي بالدورة، وقال «البادل انتشر سريعا في الكويت، وأصبح له أبطاله المميزون، وجمهوره المتابع، وهناك العديد من لاعبي الكرة يزاولون البادل في أوقات فراغهم»، مشيدا بحسن التنظيم وكرم الضيافة.



وقدمت العديد من الفرق المشاركة لمسات فنية، وأداء ثابتا ضمنت من خلاله الفوز في أكثر من مباراة تواليا، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي الذي أقيم في وقت متأخر من مساء أمس.