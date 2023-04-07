

هادي العنزي



جاء اليوم قبل الأخير لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم حافلا بالعديد من الفقرات المنوعة، ومن بينها حفل القرقيعان وذلك على ملعب أحمد الشحومي بمنطقة سلوى، كما شهدت مساء أمس الأول إقامة 6 مباريات مثيرة في ختام الدورين ربع ونصف النهائي للدورة.



وتمكن فريق المرحوم عبدالله الحسيني من حجز مقعد له في المباراة النهائية التي أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس، بالفوز على «فيقور» 1-0، وفي مواجهة قبل النهائي الثانية تمكن فريق ديوانية مشاري العازمي من التأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق أبناء الصليبخات 3-0، بفضل الثلاثي الدولي السابق بين صفوفه حسين حاكم، وعلي مقصيد، وصالح الشيخ.



وقد شهدت النسخة الخامسة لدورة أحمد الشحومي الرمضانية إقامة حفل «قرقيعان» بين مباريات أمس الأول، تخلله عرض لفرقة «بو علي» للفنون الشعبية، بقيادة الفنان خالد القلاف، وتم توزيع «القرقيعان» على العديد من الأطفال الذين حضروا الحفل الذي أقيم بين المباريات.



وقد اختتمت النسخة الخامسة لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي في وقت متأخر من مساء أمس، بإقامة المباراة النهائية على الكأس، سبقتها مباراة استعراضية جمعت العديد من نجوم الخليج، من بينهم سعيد العويران وتيسير الجاسم من السعودية، وطلال يوسف وغازي الكواري من البحرين، وبشير سعيد وهلال سعيد، وفيصل خليل من الإمارات، وأحمد مبارك (كانو) وبدر الميمني وعماد الحوسني من الإمارات وفهيد الشمري ومشعل مبارك وإبراهيم الغانم ومشعل عبدالله من قطر، كما شارك في المباراة الاستعراضية نجوم «الأزرق» السابقين وهم: بشار عبدالله وطارق الجلاهمة ونواف الخالدي ومحمد جراغ وحسين حاكم وفهد الأنصاري.



من جهته، أشاد الفنان خلف القلاف بحرص اللجنة المنظمة لدورة الشحومي الرمضانية على اقامة حفل القرقيعان، بمشاركة عدد كبير من الأطفال. وقال:«الفرحة كبيرة، والأجواء رائعة، والقرقيعان مناسبة لبهجة الأطفال، والالتقاء مع بعضنا بعضا في مثل هذه الفعاليات الاجتماعية، ونأمل كل التوفيق لدورة الشحومي الرمضانية».