

يرى المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن فريقه قدم «مباراة مثالية» بعدما اكتسح مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 4-0 في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ليبلغ المباراة النهائية للمسابقة، بعدما تمكن من تعويض خسارته أمام منافسه 0-1 في لقاء الذهاب.



وكان أنشيلوتي سعيدا بأداء فريقه في لقاء الإياب ضد برشلونة، حيث قال للصحافيين بعد المباراة «لقد كانت مباراة مثالية. عندما تفوز 4-0 هنا، فإن كل شيء سار على أكمل وجه».



وأضاف أنشيلوتي «قدمنا مباراة رائعة. الهدف الأول غير الديناميكيات، ووجدنا مساحة أكبر في التحولات».



وأوضح «كانت المهمة صعبة بعض الشيء في البداية، لكن في الشوط الثاني قدمنا أداء جيدا. لم نشعر بالذعر عندما ضغطوا علينا وعرفنا كيفية الاستفادة من المساحات في التحولات. لقد لعبنا مباراة نموذجية». من جهته، أعرب المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز عن شعوره بخيبة أمل كبيرة. وأبدى تشافي إحساسه بالإحباط بسبب إخفاق فريقه في مطابقة الأداء الذي قدمه في الشوط الأول خلال الشوط الثاني، حيث صرح لمحطة «موفيستار»: «إنها ليلة صعبة الهضم.. هذه هي كرة القدم».



وأضاف تشافي «يتعين عليك أن تتنافس بشكل أفضل. لقد لعبنا بشكل جيد حتى تأخرنا بهدف فينيسيوس. إنها لحظات يجب أن نتوقف عنها. كان بإمكاننا أيضا أن نتجنب التأخر 0-2، باختصار، إنها تفاصيل كان ينبغي علينا التحكم فيها». وضرب الريال موعدا في المباراة النهائية لكأس الملك ضد أوساسونا في السادس من مايو المقبل. وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 45+1 بتمريرة حاسمة من بنزيمة، قبل أن يسجل الأخير ثلاثية في الدقائق 50 و58 من ركلة جزاء و80. وهو «الهاتريك» الثاني تواليا للمهاجم الفرنسي بعد الأول في سداسية الفوز على بلد الوليد 6-0 الأحد ضمن منافسات الدوري، والهدف السادس عشر لبنزيمة في «الكلاسيكو». وتعود مسابقة الدوري الإسباني للواجهة اليوم الجمعة، حيث يلتقي إشبيلية مع سلتا فيغو في افتتاح المرحلة الـ 28، فيما يسعى ريال مدريد المنتشي للتشبث بحظوظه في التتويج بلقب الدوري حينما يستضيف فياريال غدا السبت.



ويلعب غدا كذلك أوساسونا مع إلتشي، وإسبانيول مع أتلتيك بلباو، وريال سوسييداد مع خيتافي.