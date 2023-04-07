يفتتح مهرجان كان السينمائي في 16 مايو المقبل بفيلم «جان دو باري» (Jeanne du Barry) للمخرجة الفرنسية مايوين، على ما أعلن المنظمون الأربعاء، ويكرس هذا الفيلم بقوة عودة النجم الأميركي جوني ديب إلى الشاشة الكبيرة.



وأوضح المهرجان في بيان أن «جان دو باري»، وهو الفيلم الروائي السادس للممثلة والمخرجة الفرنسية البالغة 46 عاما (بعد «بوليس» الحائز جائزة لجنة التحكيم عام 2011 و«مون روا» و«آ دي إن» وغيرها) يعرض على شاشة «غران تياتر لوميير» بعد مراسم الافتتاح التي تنقلها مباشرة «فرانس تلفزيون» على الشاشة الصغيرة وقناة «بروت» على الإنترنت.



ويتناول الفيلم حياة جان دو باري، محظية الملك لويس الخامس عشر، وقصة صعودها وسقوطها، وتؤدي دورها المخرجة مايوين بنفسها، أما ديب فيجسد شخصية الملك الفرنسي، فيما يشارك في العمل أيضا الممثلون الفرنسيون بيار ريشار وبنجامان لافيرن وإنديا هير.