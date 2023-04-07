تفتتح المخرجة جولي ديليكيه ومصممة رقصات الهيب هوب بينتو ديمبيليه الدورة السابعة والسبعين لمهرجان أفينيون المسرحي التي تقام في يوليو المقبل، وهي الأولى بإشراف مديره الجديد البرتغالي تياغو رودريغيز.



وتشكل الأسماء الجديدة 75% من مجمل العروض الأربعين المدرجة ضمن برنامج هذه الدورة التي تمتد من الخامس من يوليو إلى الخامس والعشرين منه. وقال رودريغيز لوكالة «فرانس برس» إن المهرجان يعشق مشاركات «المرة الأولى»، واصفا إياه بأنه بمنزلة «زواج (...) بين الذاكرة والأسماء الكبيرة وكونه منطلقا نحو المستقبل».



وستقدم جولي ديليكيه، التي ستصبح بعد أريان منوشكين وبينا باوش واحدة من النساء القليلات اللاتي حظين بشرف افتتاح المهرجان خلال أعوامه السبعة والسبعين، عرضا مقتبسا من الوثائقي «ويلفير» لفريديريك وايزمان المعروف بانتقاده المؤسسات الأميركية.