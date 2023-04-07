يجوز الجمع بين التخفيض والاستئذان ومزايا المرأة الحامل والمرضعة



مريم بندق



خاطبت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان رسميا بخطاب - حصلت «الأنباء» على نسخة منه - تضمن قرار تخفيض ساعات عمل المعاق او المكلف برعايته ساعتين يوميا في شهر رمضان المبارك بكل الجهات الحكومية أسوة بأيام العمل العادية تنفيذا للقانون، أي أن يصبح دوام المعاق ساعتين ونصف الساعة فقط في رمضان، ويستفيد من القرار 60567 معاقا، وإلى جانب تخفيض ساعات الدوام تكتمل متطلبات حصول هذه الفئة على مكافأة الأعمال الممتازة التي يقررها الديوان بناء على الربط الآلي مع الجهات الحكومية. وأوضحت الهيئة أن تخفيض ساعات العمل يشمل الموظف إذا كان ذا إعاقة شديدة او متوسطة أو بسيطة، والموظف الذي يرعى ذا إعاقة متوسطة أو شديدة، والموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية برعاية، مع عدم جواز التخفيف لشخصين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لذي إعاقة، وللمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل فيها لاختيار وقت التخفيض.



وبينت الهيئة أنه لا يحول تخفيض ساعات العمل دون الاستفادة من نظام الاستئذان، ولا يجوز الجمع بين تخفيض الدوام وفترة السماح بالحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الدوام، ولا يجوز أيضا تجزئة الساعتين بل تؤخذ في بداية او نهاية الدوام، ويجوز الجمع بين تخفيض ساعات الدوام وتخفيض ساعات عمل المرأة الحامل والمرأة المرضعة.



وأكدت مصادر ان القرار يستفيد منه 60567 معاقا منهم 9242 إعاقة جسدية، و4504 بصرية، 14247 ذهنية، 12878 حركية، 5168 تعليمية، 1392 تطويرية، 4569 سمعية، و1614 نفسية، و6953 غير محددة.

"الديوان": تخفيف ساعات عمل المعاقين أو من يرعى معاقاً خلال رمضان أو في أوقات العمل العادية حسب توصيات وتعليمات الهيئة المختصة

أكد ديوان الخدمة المدنية في تعميم على ضرورة التقيد بالتوصيات والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في شأن المعاقين أو من يرعى معاقا فيما يتعلق بتخفيف ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك او في أوقات العمل العادية حسب البيان التالي:





بالفيديو .. "التواصل الحكومي" : تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بدعم المنتج الوطني يستمر معرض النوير في أرض المعارض حتى نهاية رمضان



أعلن مركز التواصل الحكومي، أنه تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بدعم المنتج الوطني يستمر معرض النوير في أرض المعارض حتى نهاية رمضان .

ونقل المركز تصريحا لمسؤول العلاقات العامة والإعلام في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالمحسن العبدالله ، مؤكدا انه سيتم عرض المنتجات المحلية موجها كل الشكر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي التي تعاونت مع اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لإنجاح المعرض.