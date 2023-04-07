المحرر البرلماني



تترقب الأوساط السياسية ما ستسفر عنه المشاورات والمباحثات حول الوضع القائم بين الحكومة ومجلس الأمة وحالة الجفاء المعلن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة تحديد نهاية للوضع الحالي والانتقال إلى مرحلة جديدة يتم خلالها تحديد الرؤى لتنطلق منها العملية السياسية بتوافق لإنهاء حالة الجمود والركود التي تمر بها البلاد حاليا.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان اجتماعا نيابيا موسعا سيعقد اليوم أو غدا للتباحث حول آخر المستجدات والاتفاق على مطالب معينة سيتم الإعلان عنها في بيان شامل يحمل أسماء الحضور. وأوضحت المصادر ان من سيحضرون الاجتماع هم من النواب الحاليين وأعضاء من مجلس 2022 المبطل، مشيرة إلى ان اجتماعا سابقا جمعهم واستمر وقتا طويلا دون الاتفاق على توجه أو قرار.

وقالت ان المجتمعين بحثوا خلال اجتماعهم السابق أغلب ما يطرح على الساحة من رؤى وأفكار لحلحلة الأزمة.



في الاتجاه المقابل، تجري مجاميع نيابية مشاورات هي الأخرى وفقا لما هو متداول على الساحة لجهة تثبيت المكاسب السياسية المحققة على أرض الواقع والخروج من الوضع الحالي بحصيلة تتوافق مع ما تم الإعلان عنه من مطالب.