

ناصر العنزي



تجود الرياضة الكويتية بالكثير من النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب، وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية، وحققوا العديد الإنجازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ومن هؤلاء عبيد الشمري أو «عبيد هندسة» كما تطلق عليه جماهير القادسية، وأحد أفضل لاعبي خط الوسط لما كان يمتلكه من مهارات وسيطرة على الكرة لاقت استحسان الجماهير.



وانضم عبيد الى صفوف الفريق الأول بنادي القادسية في سن صغيرة قادما من الصليبخات في الثمانينيات، ولعب إلى جانب أقوى ثنائي في الملاعب جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وفرض نفسه أساسيا في خط الوسط، وكان معه من اللاعبين عبدالعزيز حسن ومحمد الذاير ومتعب الذاير وراشد بديح ومؤيد الحداد وآخرون.



وتميز عبيد الشمري بالسيطرة على الكرة بمهارة حيث يصعب على الخصم استخلاص الكرة منه، كما امتاز أيضا بإرسال التمريرات ورسمها بدقة وتسجيل الأهداف من الكرات الثابتة وله في ذلك أهداف كثيرة، لذلك أطلقت عليه جماهير القادسية «عبيد هندسة»، وشكل عبيد الشمري ثنائيا مع زميله المهاجم حمد الصالح، حيث كان يرسل إليه كرات انفرادية وسجل منها الصالح أهدافا جميلة مثلما كان عليه الثنائي عبدالعزيز حسن ومؤيد الحداد.



وقاد نجم القادسية والأزرق عبيد الشمري فريقه الأصفر إلى الفوز بكأسي الأمير وولي العهد والدوري في التسعينيات، وسجل أهدافا حاسمة، وكان يتألق بشكل خاص ضد منافسه الجماهيري العربي، وكانت صيحات المدرجات القدساوية تهتف «يا عبيد يا عبيد»، ولم يتجه للتدريب بعد الاعتزال حيث تفرغ لعمله الأكاديمي حيث يحمل شهادة الدكتوراه في التربية البدنية.