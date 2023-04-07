ناصر العنزي



أوقف الفحيحيل انطلاقة الكويت وتعادل معه بدون أهداف في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري زين وبتلك النتيجة حافط الأبيض على صدارته بـ39 نقطة فيما اصبح للفحيحيل 25 نقطة.



وقد صمد الفحيحيل في الشوط الأول ومنع خصمه من الوصول الى مرمى حارسه نواف المنصور بعدما شدد دفاعه المكون من سيزار وعبدالله الشامي واحمد النصر ومشاري الكندري الرقابة على مهاجمي الكويت ياسين الخنيسي ويوسف ناصر وياسين عامري، وحقق ما كان يصبو إليه مدربه فراس الخطيب وهو الخروج بشباك نظيفة، بالمقابل اهدر الكويت فرصتين لم يتعامل معهما الخنيسي وعامري كما ينبغي وواجه لاعبو الكويت صلابة من جانب الفحيحيل ولم يمكنوهم نقل الكرات بسهولة فيما لم يقم خط الوسط بوجود مهدي برحمة وطلال الفاصل ومحمد مرهون بواجباته المطلوبة.



وفي الشوط الثاني ادخل مدرب الكويت علي عاشور لاعبيه عمرو عبدالفتاح وأحمد الظفيري واحمد زنكي لزيادة الضغط الهجومي، وسنحت فرصة لعمرو عبدالفتاح وسددها برأسه خارج المرمى فيما انقذ حارس الكويت ضاري العتيبي مرماه من كرة خطرة لمهاجم الفحيحيل فيتور، وبعدها شن الفحيحيل هجمات سريعه هددت مرمى الخصم، ونجح لاعبو الفحيحيل في الدفاع عن مرماهم وخرجوا بنقطة مستحقة.



وقد أدار المباراة الحكم القبرصي كريسوفالانيتش وجاءت قراراته سليمة.