أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» يعد إحدى أهم آليات الوزارة نحو تنفيذ التوجه الاستراتيجي للدولة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز القطاع الإنتاجي وزيادة المعروض من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المصرية وتقليل الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا الى أن مشروعك ساهم خلال شهر مارس 2023 في تنفيذ 804 مشاريع بقروض 378 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 7893 فرصة عمل في جميع المحافظات.



وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» منذ انطلاقه حتى الآن بلغ أكثر من 203.3 آلاف مشروع، بقروض تجاوزت 26 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات نحو 1.5 مليون فرصة عمل، وقال إن «مشروعك» لا يتوقف دوره وأهدافه عن تمويل المشروعات فقط، بل يتجه حاليا نحو تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها وزيادة الوعى بأهميتها وتيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيصها والتمويل اللازم لها بأقل فائدة، لافتا إلى أن الوزارة تعطي أولوية كبرى لدعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال «مشروعك» والمساهمة في بقائها ونجاحها على أرض الواقع بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات، إضافة إلى ترويج منتجات المشروعات اليدوية والتراثية من خلال منصتها الفاعلة والهامة «أيادي مصر» والتي تجوب محافظات مصر للمساهمة في تسويقها وعبر مشاركتها في كبرى المعارض المحلية لتصل بالمنتجات إلى أسواق كبيرة ومتعددة، مما يكون له بالغ الأثر في نجاح المشروعات واستمرارها وتوسعها بزيادة مصادر دخلها.



وأشار وزير التنمية المحلية الى أن محافظات الصعيد حصلت على الصدارة في عدد المشروعات التي نجح «مشروعك» في تمويلها، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة بها 107.7 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، وفرت من خلالها 731.6 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبنائه بإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وتعمل الوزارة جاهدة من خلال أذرعها التمويلية «مشروعك» و«صندوق التنمية المحلية» على دعم قاطني الصعيد بكل القرى والمراكز والوصول اليهم لإقامة مشروعاتهم، مما يدر لهم دخلا ثابتا ويقلل من هجرة أبنائه إلى القاهرة ويحقق التنمية الاقتصادية به.