عبدالحميد الخطيب



بمناسبة مرور ثلاثين عاما على صلاة القيام في المسجد الكبير، انتهى المخرج حمد النوري من تصوير فيلم يوثق تاريخ المسجد من النشأة الى يومنا هذا. وقال: الفيلم مكون من جزأين، كل جزء تقريبا 35 دقيقة، الأول باسم «مسجد الدولة»، ويتناول نشأة المساجد في الكويت من مسجد السوق الكبير والانتقال الى بناء المسجد الكبير وأهمية الموقع الاستراتيجي للمسجد الذي يحده قصر السيف من جهة والمركز المالي للكويت من جهة أخرى، مع استعراض الاعجاز المعماري وأهم التفاصيل التي لاتزال تميزه عن بقية مساجد دول العالم الإسلامي.



وتابع النوري في تصريح لـ«الأنباء»: اما الجزء الثاني فباسم «بيت الإيمان»، وفيه نذهب الى مئذنة المسجد الكبير وارتفاعها وأسباب تميزها، والخطوط العربية المستخدمة فيه والمحاريب السبعة داخله، بالاضافة الى الخدمات التي يقدمها مثل السياحة الدينية وصلاة القيام ومركز الفن الاسلامي بالمسجد واستقبال آلاف المصلين.



جدير بالذكر ان فيلم «المسجد الكبير» سيعرض قريبا عبر شاشة تلفزيون الكويت بحسب ما أكد مخرجه بدر النوري وستتم ترجمته الى عدت لغات، وسيكون مرجعا لزوار هذا الصرح الإسلامي الضخم، والعمل من اعداد: صالح الرحمي وثامر الديحاني، تعليق: أحمد سالم، شملان العيسى، علي الحداد، تصوير: حسين السبت، حمد النوري، مونتاج وألوان وغرافيك: أشرف سعودي، فواز دشتي، وعلي الحداد.