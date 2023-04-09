

حقق فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR فوزا مميزا في رالي المكسيك ضمن بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، معتليا منصة التتويج في المركزين الأول والثالث، وذلك بعد الأداء المذهل للسائق سيباستيان أوجييه وتألقه على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 17، فيما يأتي هذا الفوز ليكون السابع في سجله الحافل بالانتصارات.



ومع عودة أول رحلة لبطولة العالم للراليات WRC إلى الأماكن الجبلية المرتفعة فوق مدينة ليون الواقعة في ولاية غواناخواتو المكسيكية منذ عام 2020، قدم فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR أداء قويا، ليحرز ثلاثة من المراكز الأربعة الأولى في ختام مشوق، إذ فاز إلفين إيفانز بالمركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 33، وكالي روفانبيرا في المركز الرابع على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 69.

وفي تصريح له في هذه المناسبة، قدم رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق تويوتا جازو للسباقات TGR آكيو تويودا تهانيه للسائق سيباستيان أوجييه على فوزه الثاني على التوالي في المكسيك، وكذلك للسائق فنسان لانديه على فوزه الأول هناك. كما هنأ إلفين إيفانز وسكوت مارتن على اعتلائهما منصة التتويج للمرة الأولى في هذا الموسم.

ونوه تويودا إلى أن مشاركة الفريق في رالي المكسيك كانت الأولى له على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد»، مشيرا من جهة أخرى إلى أن خبرة فريق «دينسو» Denso الواسعة في أجهزة تبريد المحركات لعبت دورا محوريا في ضمان قدرة طاقم فريق «تويوتا جازو للسباقات» على القيادة بكل ثقة وتقديم أداء مميز مع الإدارة الفعالة لحرارة المحركات وتبريدها.

كما أثنى تويودا على الدعم الواضح والملموس من الطاقم وتعاون أعضائه المستمر مع القائمين على الفريق، متعهدا أن يواصل الأخير سعيه إلى تطوير أفضل المركبات على الإطلاق في المستقبل.

هذا، وتستأنف بطولة العالم للراليات مع انطلاق رالي كرواتيا في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، حيث سيقام الرالي في العاصمة زغرب، وسيشكل أول جولة في البطولة لهذا الموسم على الطرقات الإسفلتية الخالصة.