

يعقوب العوضي



فاز كاظمة على العربي بنتيجة 3-2 أمس الأول في إطار منافسات المربع الذهبي من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 5 نقاط مع فوزين ليحتل المركز الثالث، فيما يبقى العربي في آخر الترتيب العام برصيد نقطتين ومن دون أي فوز.



في السياق ذاته، أعلن الشباب تأهله إلى الدوري الممتاز رسميا بعد فوزه على الجهراء بنتيجة 3-2 في مباراة تحديد المتأهل للدوري الممتاز والمتراجع إلى دوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت بينهما مساء أول من أمس الكويت بطل كأس الناشئين.



وفي إطار متصل، حقق الكويت لقب بطولة كأس الاتحاد بعد فوزه في المباراة النهائية على العربي بنتيجة 3-2، فيما احتل اليرموك المركز الثالث بعد فوزه على القادسية بنتيجة 3-1. وقد قام أمين السر عبدالله الغرير بمراسم التتويج وتقليد الميداليات وتسليم كأس البطولة للأبيض.