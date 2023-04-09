

الدوحة - فريد عبدالباقي



توج رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، فريق الدحيل بطلا للنسخة الثامنة من كأس قطر لكرة القدم عقب فوزه على السد 2-0 في المباراة النهائية والتي أقيمت بينهما على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، اذ سجل هدفي الدحيل المحترف الكيني مايكل أولونغا، والتونسي فرجاني ساسي في الدقيقتين 47 و53.

وبذلك عادل الدحيل ألقاب السد بنيله اللقب الثالث في تاريخه في البطولة التي انطلقت موسم 1994-1995 بمسمى كأس ولي عهد قطر قبل أن يتحول المسمى إلى كأس قطر اعتبارا من موسم 2013-2014، ليمضي نحو حلم الرباعية بعدما حقق اللقب الثاني في الموسم الحالي، حيث كان قد توج بطلا لكأس Ooredoo، ويتصدر الدوري القطري حاليا برصيد 42 نقطة.