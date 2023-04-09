

صعد بيرنلي الذي يشرف عليه المدافع البلجيكي السابق فنسان كومباني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بعد فوزه على ميدلزبره 2-1.

وبعد سلسلة من 19 مباراة دون خسارة، ابتعد بيرنلي بفارق 19 نقطة عن لوتون الثالث الذي لن يكون بمقدوره اللحاق به، قبل 6 مباريات من انتهاء الموسم.

وكان بيرنلي ضم كومباني، بطل الدوري الممتاز 4 مرات كلاعب مع مان سيتي، عام 2022، وذلك بعد هبوطه اثر ستة مواسم في دوري النخبة «البريمييرليغ».

عبر قلب الدفاع السابق عن تفاجئه من هذا الصعود السريع «هناك 7 مباريات وها نحن نحتفل. لم نتوقع ذلك». مع هبوطه، تعين عليه تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 مليون دولار وبيع عدد من لاعبيه المهمين.