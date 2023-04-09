

هادي العنزي



أقام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس عبدالصمد العريان غبقة رمضانية للأسرة الرياضية في ديوانه، حضرها العديد من القيادات الرياضية، من بينهم شعيب علي شعبان، والنائب السابق فراج العربيد ود.جعفر العريان، ورئيس مجلس إدارة نادي الصليبخات سعد عناد، وعبدالرضا الغريب، وجواد الغريب، والمحامي عادل قربان، وعلي الديحاني، وعبدالسلام عبدالرؤوف، وعدد من الحكام الدوليين للتنس.



وشكر العريان جميع الحضور، وقال: «نقدر عاليا كل من لم تسمح له ظروفه بالحضور ومشاركتنا هذه الجمعة الرياضية المباركة، والتي تكشف في جوهرها عن معدن الإنسان الكويتي المحب لأخيه، والحريص دائما على التواصل وخاصة في شهر رمضان المبارك»، متمنيا التوفيق للأسرة الرياضية الكبيرة، وتحقيق كل الأهداف المرصودة، والآمال التي تتطلع لها الجماهير الرياضية في مختلف الاتحادات في السنوات الأربع المقبلة من خلال العمل الجاد والخطط المدروسة والتعاون البناء، وبما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام.