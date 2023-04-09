

هادي العنزي



أبدى نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي سعادته بمشاركة نجوم الخليج في المباراة الاستعراضية التي أقيمت في ختام دورة أحمد الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم مساء الخميس الماضي، مضيفا: «جاء اليوم الختامي مسكاً لمنافسات كروية أخوية بين أبناء الكويت منذ بداية الشهر المبارك، بمشاركة وحضور نجوم من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولعل من الملاحظ أن جميع المشاركين في المباراة الاستعراضية توجوا بلقب دورات كأس الخليج، ما أضاف طابعا خاصا للدورة».



وأشار الشحومي إلى أن الدورة الرمضانية في نسختها الخامسة قدمت العديد من المواهب الشابة، مضيفا: نأمل أن تجد هذه المواهب المتميزة طريقها نحو الأندية لتتمكن من المشاركة في المسابقات الكروية الرسمية، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة للدورة دائما ما تبحث عن الأفضل، وسنحرص على أن تكون الدورة المقبلة حافلة بالعديد من المفاجآت التي تسعد الجماهير الكروية ومحبي الدورات الرمضانية.



بطل النسخة الخامسة



وكان فريق ديوانية مشاري العازمي قد توج بطلا لدورة الشحومي الخامسة التي أقيمت على ملعب الشحومي في منطقة سلوى بفوزه على فريق المرحوم عبدالله الحسيني 6-1، ليفوز بجائزة المرحوم عيد الشحومي للمركز الأول، فيما ذهبت جائزة المرحوم محمد عيد الحشان إلى فريق «الحسيني»، كما حصل فريق «أبناء الصليبخات» على المركز الثالث وجائزة المرحوم سالم الحيص بعد تغلبه بركلات الجزاء الترجيحية على نظيره «فيقور» 4-3، بعدما تعادلا 1-1 في الوقت الأصلي، فيما حصل فريق «فيقور» على جائزة الشهيد محمد الصواغ للفريق المثالي.



وحصل على جائزة الشهيد محمد علي بن حجر لأفضل لاعب في الدورة محمود زيد عقلة من فريق ديوانية مشاري العازمي، فيما ذهبت جائزة الشهيد سعود عيد الزامل إلى هداف الدورة لاعب فريق ديوانية مشاري العازمي علي أحمد المقصيد، وتمكن الحارس سالم الصميعي من الظفر بجائزة الشهيد محمد عوض الجويسري لأفضل حارس في الدورة.



تألق «نجوم الخليج»



وشهد اليوم الختامي لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي مشاركة عدد كبير من نجوم الخليج في مباراة استعراضية مشهودة، قدم خلالها نجوم الخليج لمحات فنية رائعة لتأتي مباراتهم مسك الختام لدورة تميزت فنيا وتنظيميا، ومثل منتخب الخليج (أ) سعيد العويران (السعودية)، مشعل السويدي (قطر)، وإبراهيم غانم (قطر)، وطلال يوسف (البحرين)، وبشير سعيد (الإمارات)، وعماد الحوسني (عمان)، ونجوم «الأزرق» وليد علي، فهد الأنصاري، حسين حاكم، ونواف الخالدي، فيما قاد فريق الخليج (ب) الدولي السابق علي مقصيد، وشارك معه أحمد كانو (عمان)، بدر الميمني (عمان)، تيسير الجاسم (السعودية)، فهيد سطام (قطر)، مشعل الكبيسي (قطر)، غازي ماجد (البحرين)، فيصل الخليل (الإمارات)، والحارس فهد الدعيج.



العويران: مبادرة رائعة



وفي هذا الصدد، أشاد نجم المنتخب السعودي السابق سعيد العويران بالتنظيم الرائع لدورة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة، وقال: «سعدنا بالمشاركة في دورة رمضانية مميزة في بلدنا الثاني الكويت بين أهلنا وإخواننا، وقد جاء التنظيم رائعا ودقيقا في كافة تفاصيله، واستمتعنا بمشاهدة المباراة النهائية للدورة والتي شهدت مستويات فنية عالية، ونأمل كل التوفيق والسداد والتقدم للدورة في الأعوام المقبلة».



الجاسم: تجمع خليجي



من جهته، قال نجم الأخضر السعودي السابق تيسير الجاسم إن التجمع الرياضي لنجوم الخليج بطولة بحد ذاتها، ومكسب كبير للجميع، ونشكر نائب رئيس مجلس الأمة على الدعوة الكريمة، ولقد استمتعنا كثيرا بالمباراة الاستعراضية التي جادت بلمسات فنية من «الشياب»، بالإضافة إلى المباراة النهائية للدورة التي كانت جيدة من حيث المستوى الفني.



كانو: أحيت الذكريات



من ناحيته، أبدى لاعب منتخب عمان السابق أحمد مبارك «كانو» سعادته باللعب في ختام دورة الشحومي، وقال: «الكويت لها مكانة خاصة في قلوبنا، وسعيد بتواجدي بين أهلي وإخواني، والأجواء رائعة، وفي الحقيقة لم أكن أتوقع هذه الاحترافية العالية في التنظيم، وآمل المشاركة في الدورة بنسختها المقبلة، وقد ذكرتنا المباراة الاستعراضية بالعديد من الذكريات الطيبة التي تجمعنا مع نجوم الخليج».



الحوسني: ليلة كروية



من جهته، أكد لاعب منتخب عمان السابق عماد الحوسني أن اليوم الختامي لدورة الشحومي جاء بمنزلة احتفاء كبير بعدد من نجوم الخليج، مضيفا أنها ليلة رمضانية رائعة، ودورة جميلة، و«لمة» لها مكانة خاصة في قلوبنا جميعا التقينا خلالها العديد من نجوم الخليج، ومثل هذه الدورات أن تدفع باللاعبين الشباب لتقديم مواهبهم الكروية، مشيدا بتنظيم اللجنة المنظمة للدورة، والحضور الجماهيري الغفير للمباراة النهائية.



السويدي: اجتمعنا بعد غياب



إلى ذلك، شكر لاعب منتخب قطر السابق مشعل مبارك السويدي، أحمد الشحومي على حسن الاستضافة، وقال: «أعتز كثيرا بهذا التجمع الخليجي الذي جمع شمل العديد من لاعبي دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الأمر ليس بغريب على أهل الكويت، ومن السعادة بمكان اللقاء بالعديد من الأشقاء في الكويت الذين لم نجتمع بهم منذ زمن بعيد»، لافتا إلى أن تنظيم الدورة امتاز بالاحترافية العالية ويماثل أفضل التنظيمات التي تشهدها الدوريات الرسمية.