

منصور السلطان ـ محمد الجلاهمة



أسفرت حملة للجنة الثلاثية في عدة مناطق، عن ضبط 75 وافدا من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون العمل والإقامة ومن بينهم 27 عامل توصيل طلبات «دليفري» يعملون لدى غير كفلائهم.



وقالت وزارة الدخلية في بيان لها: أسفرت حملة من قبل رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمختلف المحافظات، عن ضبط 48 مخالفا لقانون الإقامة والعمل في منطقتي الشويخ الصناعية وأسواق القرين، كما قامت بحملة أمنية على عمال توصيل الطلبات وتم ضبط 27 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، وجار إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.