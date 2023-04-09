إنجاز تجديد الإقامة وإصدارها لأول مرة وتجديد رخص القيادة ونتيجة الفحص الطبي للعمالة المنزلية لدى المواطنين إلكترونياً

مراكز الخدمة أنشئت لخدمة وإنجاز معاملات المواطنين فقط وتحصيل الرسوم فيها يتم بشكل آلي ولا يوجد أي تحصيل يدوي

لدينا أرشيف خاص للمعاملات بعد التدقيق عليها.. ومركز خدمة خاص بالمشاريع الصغيرة بالتنسيق مع «القوى العاملة»

3 مراكز خدمة تخدم وتنجز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لـ 57 كاونتراً خاصاً بهم في جميع مراكز الخدمة

ربط آلي بين مراكز الخدمة و«الداخلية» و«القوى العاملة».. وإدارة خاصة لاستقبال المتقاعدين العسكريين وإنجاز معاملاتهم

57 مركزاً تعمل صباحاً ومساءً.. ودورات خاصة للموظفين للتعامل والتحدث مع ذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز معاملاتهم



أجرى الحوار: منصور السلطان

كشف مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة العميد سعد حضيري الهملان أن مشروعاً سينفذ قريبا يتضمن إنشاء 7 مراكز خدمة مواطن في مدن المطلاع والخيران والوفرة وغرب عبدالله المبارك، بالإضافة الى إنشاء مركز خدمة في المطار الجديد لخدمة المواطنين المسافرين. وأكد العميد الهملان خلال حوار خاص أجرته معه «الأنباء» أن هناك توجها لدى وزارة الداخلية لإنجاز المعاملات «أونلاين» منها تجديد الإقامة وإصدارها لأول مرة وتجديد رخص القيادة ونتيجة الفحص الطبي للعمالة المنزلية التي تعمل لدى المواطن. وبين العميد الهملان أن هناك 3 مراكز خاصة تخدم وتنجز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق حولي والمنقف والصليبخات، بالإضافة لوجود 57 كاونترا خاصا بهم في 57 مركز خدمة مواطن منتشرة في المحافظات الست. وأضاف الهملان أن هناك تقييما لموظفي مراكز الخدمة، فمن يجتهد له التكريم والثناء، ومن يتقاعس ليس له مكان في مراكز الخدمة. وأكد الهملان أن مراكز الخدمة أنشئت لخدمة المواطنين فقط، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الخاصة بوزارة الداخلية التي من أولوياتها خدمة المواطن وإنجاز معاملاته. وأوضح العميد الهملان خلال الحوار أن هناك مركز خدمة خاصا بإنجاز معاملات المشاريع الصغيرة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وآخر خاص للمتقاعدين من ضباط وأفراد وزارة الداخلية، وفيما يلي التفاصيل.



كيف أنشئت الإدارة العامة لمراكز الخدمة؟



٭ هي فكرة من قبل قيادات وزارة الداخلية السابقة، وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات إنهاء معاملاتهم في مكان واحد، ولاقت استحسان المواطنين، وقد تطورت هذه الفكرة حتى أدخلت معاملات عدة في نظام مراكز الخدمة، كما أن الفكرة قد بدأت بعدد قليل من المراكز الخدمة حتى أصبــح الآن عددهــا يقارب الـ 57 مركزا.



ما الهدف من إنشاء مراكز الخدمة؟



٭ الهدف من إنشائها خدمة المواطنين وإنهاء جميع معاملاتهم في مكان واحد قريب من منازلهم، بالإضافة الى تسهيل الإجراءات.



هل لنا أن نتعرف على إدارات الإدارة العامة لمراكز الخدمة وطبيعة عملها، كل على حدة؟



٭ الإدارة العامة لمراكز الخدمة تضم 10 إدارات، وهي 6 إدارات في المحافظات الست وإدارة الشؤون الإدارية وإدارة التنسيق والمتابعة وإدارة المتقاعدين والإدارة الخاصة وجميعها تخدم المواطنين حسب القوانين المتبعة لذلك.



هل مراكز الخدمة خاصة بمعاملات الكويتيين فقط؟



٭ نعم، مراكز الخدمة أنشئت لخدمة المواطنين فقط، فجميع المراكز تستقبل معاملات الكويتيين وإنجازها ضمن القانون، وتضم المعاملات الخاصة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاصة بإنجاز معاملات العمالة المنزلية ومنها البصمة.



كم عدد مراكز الخدمة المنتشرة؟ وهل تم توزيعها حسب الكثافة السكانية للمنطقة؟



٭ يوجد لدينا ما يقارب 57 مركز خدمة مواطن تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية وموزعة على المناطق السكنية وبعض الجهات الحكومية، كما يوجد لدينا مركز خدمة في مجمع الأفنيوز يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.



المعاملات المنجزة



ما المعاملات التي يتم إنجازها في مراكز الخدمة؟



٭ هناك معاملات عدة تنجز للمواطنين في مراكز الخدمة ومنها معاملات تجديد الإقامة المؤقتة للعمالة المنزلية واستخراج تأشيرات لهم وتحويل الإقامات وإنجاز معاملة تغيب ضد العمالة المنزلية، كما أن هناك معاملات خاصة بالإدارة العامة للمرور منها تحويل المركبات وتجديد دفترها واستخراج استمارات القيادة وإصدار رخص القيادة وتجديدها ودفع المخالفات، كما انه يتم إنجاز ما يخص الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.



هل لديكم نية لفتح مراكز جديدة مع استمرار استحداث مناطق حديثة؟



٭ نعم، لدينا مراكز جديدة ستفتح قريبا منها مركز خدمة في منطقة الوفرة، ومنطقة الخيران السكنية، وأيضا في المستقبل لدينا خطة لفتح 4 مراكز في مدينة المطلاع السكنية، وذلك لخدمة المواطنين فيها، وأيضا توجد نية لفتح مركز في منطقة غرب عبدالله المبارك لوجود كثافة سكانية كبيرة.



ما مدى تعاونكم مع القطاعات الأخرى في وزارة الداخلية؟



٭ هناك تعاوم مثمر مع قطاعات عدة في وزارة الداخلية لخدمة المواطنين وتحسين مستوى العمل.



هل هناك ربط مع وزارات وهيئات أخرى؟



٭ هناك ربط آلي بين جميع قطاعات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ربط آلي مع الهيئة العامة للقوة العاملة فيما يخص معاملات المشاريع الصغيرة.



هل تقومون بإنجاز معاملات المشاريع الصغيرة؟



٭ نعم، هناك مركز خاص باستقبال معاملات المشاريع الصغيرة بالتعاون والربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة وتم تخصيص مركز لذلك في منطقة الصديق.



هل تستقبلون معاملات الشركات؟



٭ لا نستقبل معاملات الشركات، فمراكز الخدمة مختصة بمعاملات المواطنين فقط، وقد أنشأنا مركزا واحدا فقط لاستقبال معاملات شركات المشاريع الصغيرة.



هل لديكم مراكز خدمة تعمل 24 ساعة؟



٭ حاليا ليس لدينا مركز خدمة يعمل 24 ساعة، ولكن توجد فكرة لفتح مركز خدمة يعمل 24 ساعة.



لماذا لا يفتح مركز خدمة في المطار الدولي؟



٭ هناك خطة مستقبلية لفتح مركز خدمة المواطن في المطار الجديد يخدم المسافرين المواطنين فقط وعمالتهم المنزلية، وذلك لتسهيل إجراءات سفرهم.



تحصيل الرسوم



كيف يتم تحصيل الرسوم والغرامات ممن لديهم معاملات؟



٭ يتم تحصيل الرسوم حاليا عن طريق التحصيل الآلي فقط، ولا يوجد لدينا تحصيل يدوي، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بوزارة الداخلية.



حدثنا عن إدارة المتقاعدين، وماذا يخدم؟



٭ هي إدارة خاصة للإخوة المتقاعدين من ضباط وعسكريين لتخليص معاملاتهم، كما يوجد اجتماع أسبوعي في ديوانية المتقاعدين يجتمع الضباط والعسكريون المتقاعدون فيها.



هل مباني مراكز الخدمة يتم إنشاؤها ضمن شروط وضوابط محددة؟



٭ نعم، هناك شروط وضوابط لإنشاء مراكز الخدمة ليواكب التطور العمراني، كما انه يتم التصميم الداخلي لمبنى خدمة المواطن حسبما يخدم المواطن من خلال وضع معدات لمن يستخدم الكراسي المتحركة.



هل لديكم خدمات تنجز «أونلاين»؟



٭ نعم، هناك توجه في الدولة لمواكبة التطور وإنجاز المعاملات «أونلاين» وقد حظيت وزارة الداخلية بنصيب الأسد من خلال تقديم الخدمات إلكترونيا، ومنها تجديد الإقامة وإصدار إقامة للمرة الأولى ودفع المخالفات وتجديد رخص القيادة ونتيجة الفحص الطبي، كما أن هناك خدمات إلكترونية أخرى ستقدم في المستقبل.



كيف يتم حفظ المعاملات التي تنجز؟



٭ يوجد لدينا أرشيف يتبع إدارة التنسيق والمتابعة يتم خلاله أرشفة المعاملة بعد التدقيق عليها.



هل هناك مراكز خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة؟



٭ نعم، توجد 3 مراكز خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق حولي والمنقف والصليبخات، بالإضافة الى إنجاز المعاملات عن طريق المركبة في مركز الروضة، وأيضا يوجد في جميع مراكز الخدمة الـ 57 كاونتر خاصا لهم، وذلك بتعليمات من القيادة العليا في وزارة الداخلية لتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم.



هل يوجد موظفون متخصصون للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟



٭ نعم، تم تعيين موظفين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك دورات خاصة للموظفين للتعامل وإنجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.



هل هناك دورات تدريب متخصصة لمخاطبة ذوي الاحتياجات الخاصة؟



٭ نعم، هناك دورات خاصة للموظفين شبه شهرية للتعامل مع المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.



يلاحظ أن أغلب موظفي مراكز الخدمة من النساء، ما الأسباب؟



٭ لا توجد أسباب، هذه تعيينات عادية حـــالها حال الــوزارات الأخــــرى، كمــا انه يـــوجد عــــدد كبيــر مـــن الرجـــال يعمـــلـــون مــع أخواتهن الموظفات.



مم تعاني مراكز الخدمة؟



٭ لله الحمد، لا نعاني من أي مشاكل أو نقص، ونحن نعمل على خدمة البلاد والعباد.



وهل العنصر البشري التابع للإدارة العامة يغطي جميع المراكز؟ أم تعانون من النقص؟



٭ يوجد لدينا عدد كاف للموظفين والموظفات في الإدارة العامة لمراكز الخدمة ويتم توزيعهم حسب الاحتياجات الخاصة بالمراكز.



هناك مراكز أغلقت منذ فترة، ما الأسباب؟



٭ نعم، توجد مراكز مغلقة، ولكن للصيانة والتجديد، وسوف تفتح قريبا لخدمة المواطن.



ما الخطة المستقبلية الخاصة بتطوير العمل في المراكز ولتقديم خدمة أفضل؟



٭ هناك خطة مستقبلية خاصة بتطوير المراكز وهي أن يتم إنشاء مراكز متطورة وإدخال الخدمات الإلكترونية لتقديم خدمة أفضل.



هل لديك فريق عمل لتقييم عمل الموظف؟



٭ نعم، لدي فريق عمل يعمل 24 ساعة على متابعة العمل وأداء الموظفين وأداء المراكز واستقبال آراء ومقترحات وشكاوى المراجعين ويتم الاجتماع بالفريق أسبوعيا للاطلاع على آخر المستجدات والتباحث فيما يقدم من آراء وشكاوى ومقترحات.



كيف تتم مكافأة أو محاسبة الموظف في حال الاجتهاد أو التقاعس؟



٭ هناك تقييم شهري وسنوي ومن يجتهد له التكريم والثناء، ومن يتقاعس ليس له مكان عندنا في مراكز الخدمة، لأن هذه المراكز أنشئت لخدمة المواطن.



كيف تتعاملون مع أخطاء الموظفين غير المقصودة في تمرير معاملة لا تنطبق عليها الشروط أو غير قانونية؟



٭ طبعا، لكل عمل أخطاء، ويوجد قسم خاص بإدارة التنسيق والمتابعة للتدقيق والنظر في هذه المعاملات وإبداء الرأي فيها ومن ثم اتخاذ القرار اللازم.





