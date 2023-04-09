بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري أن الأعمال الممتازة لـ 2700 موظف في وزارة الشؤون جاهزة للصرف والكشوفات معتمدة وهي بانتظار اعتماد وزارة المالية على المناقلة التي اعتمدت بالشؤون ورفعت الى المالية.



وقال المطيري انه في حال اعتمدت من المالية اليوم سيكون الصرف غدا، وعن المبالغ المرصودة أوضح أنها بحدود مليون وخمسمائة ألف.



وعن موعد تسلم مجمع الأحداث الجديد، قال المطيري إنه تم تشكيل لجنة الاستلام والمبنى جاهز وبانتظار تسوية قضية المياه مع وزارة الكهرباء للاستلام.



وأشار الى أن الأثاث موجود للتوزيع وقبل نهاية الصيف سيكون جاهزا كليا للانتقال، مؤكدا عدم وجود أي خلل في برنامج الحماية والسلام الأمنية وهو مزود بنظام حماية متكامل.