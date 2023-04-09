

الدوحة - فريد عبدالباقي



التاريخ لا يمكن أن ينسى أن الرباع فارس إبراهيم حسونة أول رياضي قطري ينال ذهبية في تاريخ مشاركات قطر بدورات الألعاب الأولمبية، وذلك بعد أن حقق الميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كلغ في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.



ولم يكتف البطل القطري بتحقيق الذهبية بل حقق رقما قياسيا أولمبيا، حيث نجح في رفع 177 كلغ في الخطف و225 كلغ في النتر، بوزن إجمالي 402 كلغ.



وطمح فارس خلال محاولته الأخيرة إلى تسجيل رقم عالمي برفع 232 كلغ، لكنه أخفق في المحاولة مكتفيا بتسجيل الرقم الأولمبي الجديد باسمه وتحقيق ذهبية أولمبية تاريخية لقطر.



يذكر أن أول مشاركة رسمية للرباع فارس مع منتخب قطر كانت في 2014، عندما شارك في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال، ثم شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016. وفي ديسمبر 2017، نجح فارس في إحراز الميدالية الفضية لبطولة العالم لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأميركية عن وزن 94 كلغ.



كما أحرز ميداليتين ذهبية وفضية، في وزن 102 كيلوغرام ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت العام الماضي في العاصمة الكولومبية بوغوتا، إذ توج بالميدالية الذهبية في المجموع بعدما رفع في النتر 217 كلغ والخطف 174 كلغ بإجمالي وزن قدره 391 كلغ، متفوقا عن الرباع الإيراني رضا دهدار صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية بوزن إجمالي 390 كلغ، فيما جاء الأرميني سامفيل غاسباريان في المركز الثالث والميدالية البرونزية بوزن إجمالي قدره 389 كلغ.



ويسعى القطري فارس إبراهيم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.