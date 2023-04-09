

بيروت - بولين فاضل



خلافا لأكثر الفنانات، تبدو مسيرة مايا دياب حافلة بالمرات الأولى في أكثر من مجال. فإذا كانت مايا في هويتها الفنية الحالية هي مغنية استعراضية، فإن ظهورها لأول مرة أمام المشاهدين كان في مجال عرض الأزياء، حيث شاركت في العام 1996 في برنامج المواهب «أستوديو الفن» ونالت الميدالية الذهبية عن فئة عرض الأزياء وهي التي تملك المقاييس العالمية لاسيما على صعيد الطول (1.76 سنتيمترا).

ولأول مرة أيضا وعلى خلفية تخصصها في الإعلام في الجامعة اللبنانية، شاركت مايا في البرنامج عينه عن فئة التقديم في العام 2001 ونالت كذلك الميدالية الذهبية لتنضم بعد عام الى فرقة الفوركاتس الغنائية التي أسسها الفنان غسان الرحباني وحققت نجاحات عربية لم تقتصر على إحياء الحفلات، إذ شاركت الفرقة ومن ضمنها مايا في أكثر من تجربة تمثيلية كانت أولاها في فيلم «أسد وأربع قطط» في مصر مع هاني رمزي.

غير أن مايا انفصلت عن الفرقة في العام 2011 لتشق منفردة سكتها الغنائية، فكانت «حبيبي» أول عمل فني لها قبل أن تكر سبحة الأغنيات.



وفي العام نفسه، أطلت دياب لأول مرة كمقدمة برامج عبر شاشة MTV في برنامج «هيك منغني»، والموسم الأول بفضل نجاحه صار مواسم متتالية كان آخرها في العام 2019.



وحين تسأل اليوم النجمة مايا دياب عن كل هذه البدايات، يكون ردها أن البدايات جميلة لأن الطبيعة البشرية تميل في كل تجربة جديدة الى بذل أقصى مجهود لإظهار الأفضل قائلة إنها ومنذ بداياتها لم تسع الى تقليد أحد وإنما كانت خياراتها مختلفة دوما سواء في الشكل أو في المضمون.