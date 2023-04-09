

عبدالحميد الخطيب



بعد غياب طويل بسبب تركيزه على المسلسلات، يعود الفنان فهد باسم مجددا الى جمهوره في مسرح الطفل من خلال المسرحية الهادفة «مدينة الأضواء» والتي سيتم عرضها فترة عيد الفطر السعيد على خشبة مسرح «الانتاج البرامجي المشترك» بالسالمية، وهي من تأليف الكاتب عثمان الشطي، إخراج رمضان اياد، إشراف عام خالد الجدي.



وحول هذه المسرحية، قال فهد: «مدينة الاضواء» تعتبر عودة لي الى مسرح الطفل بعد «غيبة طويلة»، وكلي حماس للقاء جمهوري في العيد وتقديم عمل يليق بهم، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والابطال منهم فوز الشطي وإيمان الحسيني وبشار الجزاف ويوسف البلوشي وشهد عبدالله وحسن عبدال وحسن المطوع وزينة الصفار وآخرون.



وتابع: نتوقع ان يكون الاقبال الجماهيري على المسرحية كبيرا، لاسيما أنها مليئة بالإبهار السمعي والبصري، الى جانب قصتها التي تتضمن رسائل وقيما مهمة للعائلة، بالاضافة لأسماء الفنانين المشاركين فيها والذين يسعدني ان اكون معهم في عمل واحد، فهم يشكلون حالة فنية متكاملة ستنعكس صورتها على المسرح، وأتمنى أن تنال العروض إعجاب كل من سيحضرها.