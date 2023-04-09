

علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 138.74 مليون درهم إماراتي ما يعادل (11.6 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 236.55 مليون درهم (ما يعادل 19.77 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 52.82 مليون درهم (ما يعادل 4.42 ملايين دينار).



جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر مارس الماضي بقيمة 58.67 مليون درهم (ما يعادل 4.9 ملايين دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 73.10 مليون درهم (6.11 ملايين دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 41.43 مليون درهم (3.46 ملايين دينار).

وعلى صعيد الخليج، نجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال الربع الأول تقدر بنحو 1.53 مليار درهم (ما يعادل 128 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 1.48 مليار درهم (ما يعادل 124 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الثلاثة أشهر بقيمة 48.54 مليون درهم (ما يعادل 4 ملايين دينار).